Burak Sergen kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Haluk’u canlandıran oyuncu Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? İşte oyuncu ile ilgili önemli detaylar..
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı.
Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Son olarak Sergen, Sadakatsiz dizisinin güçlü karakterlerinden biri olan Haluk rolünü canlandırıyor.
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