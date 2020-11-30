Burak Yılmaz Lille tarihine geçti

30 Kasım 2020 Pazartesi, 10:39

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ASİST BURAK'TAN

Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi. Ikone'nin attığı golde asisti milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı. Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan tecrübeli forvet, 6 gol ve 4 asist kaydetti.

BURAK TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

YUSUF 2. YARI

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.