Burak Yılmaz Lille tarihine geçti
Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaptığı asist ile 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ASİST BURAK'TAN
Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi. Ikone'nin attığı golde asisti milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı. Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan tecrübeli forvet, 6 gol ve 4 asist kaydetti.
BURAK TARİHE GEÇTİ
Ayrıca Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.
Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.
YUSUF 2. YARI
Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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