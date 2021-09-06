Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:26

36 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi. Sezon başından beri dördü lig, birisi Fransa Süper Kupası'nda olmak üzere 5 maça çıkan Yılmaz, maçların tamamında 90 dakika forma giydi. Ayrıca Burak Yılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 1 de asist ile oynadı.

Lille kulübünden yapılan paylaşım ise şu şekilde:



