Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi
Burak Yılmaz, Lille kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi.
36 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi. Sezon başından beri dördü lig, birisi Fransa Süper Kupası'nda olmak üzere 5 maça çıkan Yılmaz, maçların tamamında 90 dakika forma giydi. Ayrıca Burak Yılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 1 de asist ile oynadı.
Lille kulübünden yapılan paylaşım ise şu şekilde:
?? @yilmazburak17 ??— LOSC (@losclive) September 6, 2021
Vous avez élu le KRAL Dogue du Mois d'août by @boulanger ?? pic.twitter.com/0ov0hxn1O7
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