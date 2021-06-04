Burak Yılmaz Lille’de sezon oyuncusu seçildi
Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Lille’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2020-21 sezonunda Lille’de yılın oyuncusu ödülünün sonuçları açıklandı. Takımın forma sponsoru tarafından yapılan seçimde oyların yüzde 52.5’ini alan Burak Yılmaz Lille’de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Milli yıldızın ardından yüzde 28.7 ile Mike Maignan ikinci, Benjamin Andre üçüncü oldu.
“TEBRİKLER BURAK”
Lille’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Kral, Lille taraftarlarının kalbini kazandı. Toplamda 18 gol atan Burak Yılmaz, iki kez ayın oyuncusu seçildikten sonra 2020/21 sezonun en iyisi oldu. Burak, Nicolas Pepe ve Victor Osimhen’in yerini aldı. Tebrikler Burak!”
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