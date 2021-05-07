Burak Yılmaz Moussa Sow'u yakaladı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla yakaladığı başarılı performansı sayesinde Moussa Sow'dan sonra Fransa Lig 1'deki ilk sezonunda 19 gole direkt katkı yapan ilk futbolcu oldu.
Fransa Lig 1’in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Moussa Sow’un 2010- 2011 sezonunda Lille formasıyla yakaladığı başarılı performansından sonra 19 gole direkt katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.
35 yaşındaki milli futbolcumuz, sezon başında transfer olduğu Fransa ekibi Lille’de başarılı performans oranı yakaladı. Bu sezon çıktığı 30 maçta 15 gol ve 5 asistle performansıyla Fransa da büyük ilgi gören Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu haline geldi.
Lille Teknik Direktörü Galtie, Burak Yılmaz’ın gol atmaya alışık olduğunu belirterek Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Burak Yılmaz’ı sahanın ve haftanın lideri ilan etmişti.
Lille, Fransa Ligi’nde 79 puanla liderliğini korurken 75 puanla ikinci sırada yer alan PSG, Lille’nin en yakın takipçisi durumunda.
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