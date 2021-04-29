Burak Yılmaz'a yakın isimden flaş açıklama: Burak'ın evliliğini Emre kurtardı
Burak Yılmaz'ın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortağı olan Mithat Halis, formda golcüyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Halis, "Lille teknik direktörü Cristophe Galtier ile aram çok iyi. Marsilya'da yardımcı antrenör olduğu dönemden bu yana görüşüyorum. Burak konusunda çok konuşmamız oldu. Kendisine 'Burak bu sezon çok iyi performans gösterecek' dedim.
Bugün ne kadar haklı olduğumu görüyor. Santfor olan oyuncularından 22-23 yaşında çok büyük işler beklemeyin, santrfor her yaşta öğrenir ve olgunlaştıkça daha etkili olur.
"BURAK, RAUL'A BENZER"
Dider Drogba bunun en etkili örneği. Burak Yılmaz da böyle her yaşında kendini geliştirdi. Loic Remy'den daha iyi çıkacağını söyledim. Burak, Raul'a benzer. Hem ceza sahası içerisinde sorunu çözen hem de pas veren, doğru koşullar yapan bir oyuncu. Tıpkı Raul gibi.
"FİZİK GÜCÜ VE HIZI HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK"
Burak, Fransa Ligue 1'de Süper Lig'de olduğundan daha başarılı olur. Burak'ın fizik gücü ve hızı hiç olmadığı kadar yüksek. Ligue 1 için böyle hız ve fizik çok önemli. Bu yaşta bu performansı göstermesi şu anda kariyerinin en iyi döneminde olmasıdır. Burak Yılmaz, Raul kalitesinde..." dedi.
BURAK YILMAZ'IN EVLİLİĞİNİ EMRE BELÖZOĞLU KURTARDI
Mithat Halis, "Burak Yılmaz eşinden boşanmıştı. Yuvasının tekrar kurtulmasını Emre Belozoğlu sağladı. Emre aracılık yaptı. İkisinin ortak arkadaşı olan Emre ikisini biraraya getirdi. Tekrar nikah kıydılar. Şimdi Burak eşi ve çocuklarıyla yeniden bir arada ve mutlu. Bu da sahada performansına yansıyor" şeklinde konuştu.
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