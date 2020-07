Burak Yılmaz’dan flaş açıklama: Parayı asla sorun etmedim

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 18:17

Beşiktaş’la olan sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden tecrübeli golcü, Fransa’nın Lille takımına imza atacak. Katıldığı bir televizyon programına konuşan tecrübeli futbolcu, Lille’den gelen teklif sonrası yönetimle oturup ortak karar verdiklerini belirterek, kulübün zor durumda olduğunu söyledi. Burak, “Kulübümüzün karşılamayacağı bir kontratım vardı. Beşiktaş için de hayırlısı buydu. Çok büyük bir yükten kurtuldular diye düşünüyorum." dedi.

Maaşların ödenmemesi üzerine de konuşan yıldız futbolcu çok uzun süre para almadığını belirterek “Sayın Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi döneminde asla paranın p’sini konuşmadım” dedi

Yeni gelen yabancı sınırlaması hakkında Türk futbolcuların şans bulmasından yana olduğunu kaydeden Burak “Milliyetçi bir insanım ama asla ırkçı değilim. Türk futbolunu bir yere getirecek olan yabancı futbolcuların her zaman başımızın üstünde yeri var. Bazı yorumcular şu an ellerini ovuşturuyor, 'Biz şimdi Burak'a 2-3 gün buradan vururuz' diyor. Yabancı kuralıyla alakalı herkesle her yerde tartışırım. Onları ikna edebilecek çok şeyim var ama onların beni ikna edebileceği çok az nokta var" diye konuştu.

Sezonun son maçına çıkmadan Lille'e transfer olmasına tepki gösterilen tecrübeli futbolcu "Dünyanın hiçbir yerinde transfer netleştiğinde oyuncu oynamaz.Lille de benim Gençlerbirliği maçında oynamama izin vermedi" dedi.