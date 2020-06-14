Burak'ın Muslera üzüntüsü

Beşiktaş Kaptanı Burak, eski takım arkadaşı Muslera için sosyal medyadan geçmiş olsun dileğini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 21:38
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Beşiktaş Kaptanı Burak, eski takım arkadaşı Muslera için sosyal medyadan geçmiş olsun dileğini paylaştı.

Burak Yılmaz, 'Kardeşim' ifadesini Muslera'ya sarıldığı fotoğraf ile paylaştı.


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