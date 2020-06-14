Burak'ın Muslera üzüntüsü
Beşiktaş Kaptanı Burak, eski takım arkadaşı Muslera için sosyal medyadan geçmiş olsun dileğini paylaştı.
Beşiktaş Kaptanı Burak, eski takım arkadaşı Muslera için sosyal medyadan geçmiş olsun dileğini paylaştı.
Burak Yılmaz, 'Kardeşim' ifadesini Muslera'ya sarıldığı fotoğraf ile paylaştı.
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