Burdur Gölü kıyısında korkutan yangın
Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangında 2 kilometrelik alan yandığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Burdur Gölü kıyısında sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesine ait 9 itfaiye 4 iş makinası, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti.
Göl kıyısındaki sazlık alana inemeyen itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Belediye Fen İşlerine ait iş makinaları destek verdi. İtfaiyenin geçemediği beton bariyerler iş makinalarının yardımıyla açıldı. Yangın sebebinin sigara veya piknik ateşi olabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yangın sezonu değil, bir dikkatsizlik sonucu çıkan yangında 2 kilometrelik alan yandı. Ekiplerimiz yangını en kısa zamanda müdahale edip kontrol altına aldı" dedi.
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