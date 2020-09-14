Burgazada’da Reggae rüzgârı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:08

Yenilenen kadrosuyla uzun zaman sonra dinleyicilerle buluşacak olan Sattas, 2012’den bu yana gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Grup, bugüne kadar yayımladığı Bir Ben Miyim? ve Gene Sen gibi teklilerle oldukça başarılı işlere imza attı.

Benzer şekilde geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı ilk uzunçaları Rizom'la büyük beğeni toplayan Bosphoroots da dub, reggae fusion, reggae revival gibi türleri kendi bünyesinde toplayarak kendisine ait farklı bir tarz meydana getirdi.

Grup, yeni albüm sonrası ilk konseriyle Burgazada’da dinleyicilerle buluşacak.

?Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilecek konserin biletleri Biletix'ten ve etkinlik günü kapıdan satın alınabilir.

Etkinlik programı ise şu şekilde:

18.00 – Kapı Açılışı ve C Fyah (Dj Set)

20.00 – Bosphoroots

22.00 – Sattas

Kaynak: Artful Living