Burger King, 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi

08 Ocak 2021 Cuma, 14:41

Dünyanın en büyük fast food zincilerinden Burger King, en son 1999 yılında değiştirdiği klasik logoyu yeniledi. Şirketin yeni logosu, bu yılın ilk aylarında reklam afişlerinden çalışan üniformalarına kadar birçok yerde kullanılmaya başlanacak.

Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.

YENİ LOGO, DAHA "YUVARLAK VE LEZZETLİ"

Webtekno'da yer alan habere göre, Burger King, yeni logolarını tanıttıkları basın açıklamasında, minimalist logolarının markanın gelişimine ve bugünkü konumuna son derece uyumlu olduğunu dile getirdi. Burger King’in Baş Pazarlama Yöneticisi Fernando Machado, yeni logonun enerjik renkleri içinde barındırarak gerçeğe daha yakın olacak şekilde tasarlandığını ve yeni fontlarının da markanın ürünlerini simgeleyecek tarzda “yuvarlak ve lezzetli” yapıda dizayn edildiğini dile getirdi.

Müşteriler, markanın yeni görsel kimliğini yakın bir zamanda tüm reklam afişlerinde ve ambalajlarda görmeye başlayacak. Ancak şirketin dünya çapında bulunan 19 bin restoranını tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak. Restoranlarda kullanılan tezgahlar, dolaplar ve iç dizayn, markanın yeni görsel kimliğine göre tekrar dizayn edilecek. Şirket, aynı zamanda yeni logolarını çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında gerçek çalışanlarına yer verecek.

Küresel marka şirketi Siegel + Gale'in başkanı Douglas Sellers, Burger King'in yeni görsel kimliğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda, yeni logo son derece sıcak ve tanıdık bir sima gibi geliyor. Burger King, sıcak ve neşe dolu logosuyla birlikte eski kimliğine geri dönerek, dünyanın her yerinde anında tanınabilir bir tasarıma imza atmış."

Eski ve yeni logonun yan yana gelmiş hali: