Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
Fast food zinciri Burger King, rakip firma McDonald's için destek çağrısında bulundu.
ABD'li fast food zinciri Burger King, rakip firma McDonald's ve diğer yemek zincirleri için destek çağrısında bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Burger King "McDonald's'dan sipariş verin. Sizden bunu yapmanızı isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi" dedi.
Burger King'in yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:
"McDonald's'dan sipariş verin.
Sizden bunu yapmanızı isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Sizden KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's, Leon... Veya burada sıralayamayacağımız kadar çok sayıda olan diğer bağımsız yiyecek firmalarından sipariş vermeniz için size çağrıda bulunacağımızın aklımıza gelmeyeceği gibi. Kısacası, kardeş yemek zincilerimizden (hızlı veya o kadar da hızlı olmayan) herhangi birinden sipariş verin.
Sizden bunu isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi, ancak restoranlar binlerce çalışana iş sağlıyor ve onların şimdi sizin desteğinize ihtiyacı var.
Yani, yardım etmek istiyorsanız, güzel yemeklerle kendinize bir güzellik yapın, ister eve sipariş ederek, ister kendiniz gidip alarak veya aracınızdan sipariş ederek... Bir Whopper almak her zaman en iyisidir, ama bir Big Mac sipariş etmek de çok kötü sayılmaz. Kendinize iyi bakın."
We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020
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