Burhan Şeşen kürsüye çıktı, sanatçılara destek istedi
Sanatçı Burhan Şeşen İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. "Eyy bu ülkeyi yönetenler, aşk acısı çektiğinizde bir şarkımızı da dinlemediniz mi?" diye sorarak salgında müzisyenlere destek istedi. Akşener de, grup toplantılarında söz verdiği misafirleri kürsüye geldiğinde TRT'nin yayını kesmesine tepki gösterdi.
Grup toplantılarında her hafta kürsüye farklı bir toplumsal kesimden misafirlerini konuşturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu hafta sanatçı Burhan Şeşen'e söz verdi.
Pandemi döneminde müzisyenlerin gerekli desteği alamadıklarını belirterek Anayasa'daki sanat ve sanatçının korunmasına ilişkin maddeleri hatırlatan Şeşen, "Eyy bu ülkeyi yönetenler, aşk acısı çektiğinizde bir şarkımızı da mı dinlemediniz? Vatani görevinizi yaparken Dağ Başını Duman Almış marşını da mı söylemediniz?" diye sordu. Şeşen salgında çalışamayan müzisyenler için meslek örgütleri aracılığıyla düzenleme yapılmasını istedi.
Akşener de, grup toplantılarında söz verdiği misafirleri kürsüye geldiğinde TRT'nin yayını kesmesini eleştirerek Şeşen'e teşekkür etti.
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