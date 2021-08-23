Burhaniye Cezaevi'nde, ailesinin gönderdiği fotoğraflara izin verilmedi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Balıkesir-Burhaniye Cezaevi’nde kalan Sezgin Zengin, kendisine gönderilen 44 fotoğrafın “manzara resimlerinin verilmesinin yasak olduğu” gerekçesiyle verilmediğini iddia etti. İdarenin kararına itiraz eden Zengin, “Manzara fotoğrafı denilerek verilmeyen resimlerden biri de nenemin mezarıydı. Ailem nenemin mezarını yenilemiş ve fotoğrafını çekip bana da yollamış” ifadelerini kullandı.

Balıkesir-Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Sezgin Zengin, gazetemize mektup yazarak yaşadığı hak ihlallerini anlattı. Zengin, ablasının kargo ile gönderdiği resimlerin yasaklanarak kendisine verilmediğini belirtti. Zengin, “İdare kararını ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya va Maddeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine dayandırmaktadır. Bu madde fotoğraf koymak için albüm bulundurmak ile ilgilidir. İdare yönetmelik maddesini amaç ve maksadından kopararak keyfi kararına gerekçe yapmıştır. Yasalarda yoruma dayalı karar verilmesi açıkça yasaklanmıştır. İlgili yönetmelik maddesi hangi fotoğrafların verilip hangi fotoğraların verilmeyeceğini belirleyen bir madde olmamasına rağmen yorumla böyle bir karar verilmiş ve suç işlenmiştir” dedi.

‘CEZALANDIRMA YÖNTEMİDİR’

Zengin şöyle devam etti: “Hiçbir idari kurum mevzuatta olmayan bir kısıtlama getiremez. Bu çerçevede mevzuatta ‘manzara resimleri verilmez’ diye açık bir yasaklama yoktur. Köyümün resimleri hangi mantıkla ‘manzara resmi’ denilerek verilmez? Ya da nenesinin mezarına ait bir fotoğraf hangi insani, ahlaki ölçü ile yasaklanır. Bu durumun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Mezarı görmem yasaklanıyor. Yaşanan bu olay, nereden bakılırsa bakılsın tam bir keyfiyet, zulümdür, ‘cezalandırma’ yöntemidir. İdarenin kararına karşın infaz hâkimliğine de itirazda bulundum” ifadelerini kullandı.