Büro-İş Sendikası’dan güvenlik teklifine itiraz

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:24

Büro-İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, AKP’nin Meclis’e sunduğu ve bu hafta genel kurul gündemine gelmesi beklenen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi”ne itiraz edildi. Teklifin, İçişleri Komisyonu’nda “yangından mal kaçırır gibi” görüşülüp kabul edildiği belirtilen açıklamada, “AKP, Covid-19 pandemisi dolayısıyla daha da artan işsizlik ve ekonomik başarısızlığını gölgelemek, oy kaybını durdurmak, toplumu baskı altına almak için kendine bağımlı bir toplum yaratarak devletin güvenliğini değil, partinin güvenliğini ön planda tutacak ‘parti devleti’ oluşturma çabasındadır” denildi.

‘BİR KESİMİ YAŞATMAMA POLİTİKASI’

Açıklamada, teklifin yasalaşması halinde herkesin özel hayatına, aile gizliliğine dokunulup fişleneceğine dikkat çekilerek, “Halen görevde olan memurlar fişleme ile üst yönetici olamayacak. Güvenlik soruşması olumsuz çıkan bir vatandaş, ancak bir mahkeme kararıyla güvenlik soruşturmasının neden olumsuz çıktığını öğrenebilecek. Bu kanun teklifi ile AKP; keyfiliğe açık, belirsiz ve hukuki güvenlik içermeyen düzenleme ile toplumu ailece ömür boyu fişleyerek, baskı altına alarak, itaate eden bir toplum yaratarak parti devletini inşa etmek istemektedir. Bu, birebir partizanlık olup Türkiye’de toplumun bir kesimini yaşatma, bir kesimini yaşatmama politikasıdır” denildi. Teklifin, TBMM Genel Kurulu tarafından komisyona iade edilmesi milletvekillerinden talep edildi.