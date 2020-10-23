BÜRO-İŞ'ten ‘Askıda dolar’ eylemi: Yandaşa kıyak, emekçiye şükret

23 Ekim 2020 Cuma, 16:40

Büro-İş'in Ankara, Kızılay'daki merkezinde gerçekleşen eylemin, Akay Kavşağı'nda yapılmak istendiği ancak polislerin Ulus'a yönlendirdiğini söyleyen Hamzaçebi, orada da Covid-19 önlemleri öne sürülerek eylemlerine izin verilmediğini belirtti.

Büro-İş, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 bütçesine ilişkin genel merkezinde "Askıda dolar" eylemi yaptı. Eylemde, sembolik olarak askıya dolar ve ekmek asıldı. Üyeler ellerinde "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Askıda", "İşsizlik Askıda", "Demokrasi Askıda", "Özgürlükler Askıda" pankartları açarak bütçenin bu sorunların hiçbirini çözmeyeceğini söylediler.

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bütçe kalemlerinde Hazine garantili, dolara endeksli, geçiş garantili ulaştırma ve alt yapı yatırımlarına bakıldığında Devlet Su İşleri (DSİ) ödeneklerinde yüzde 139 ve Karayolları ödeneklerinde yüzde 84 artış yaşandığı belirterek, şunları söyledi:

"Bütçedeki artışların nedeni üç beş faiz lobisine ve müteahhitlere ayrıcalık tanındığını göstermektedir. Ülkeyi yönetenlerin yurttaşlara verdiği sözlerle, bütçe kalemlerine baktığımızda hükümetin kimlere hizmet ettiğini anlamak çok da zor değil. Yandaşa kıyak, emekçiye şükret mantığıyla hazırlanan bu bütçede, çocuğunu beslemekte, okutmakta, giydirmekte zorlanan; yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan memurlar için hiçbir şey yok. Aksine memurları askıya muhtaç edecek bir bütçe hazırlanmıştır."

"YALANLARLA ÜLKEMİZ TALAN EDİLMEKTEDİR"

Hamzaçebi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasına da"Halkı yokluğa düşürenler bir yandan sabır telkin ederken, diğer yandan askıda ekmeğe muhtaç bırakıp sonra da teşekkür edilmesini bekliyorlar. Önce tanzim, sonra IBAN, şimdi de askıda ekmek" sözleriyle tepki gösterdi.

"Yalanlarla ülkemiz talan edilmektedir" diyen Hamzeçebi, "Askıya alınacaksa eğer; saman dahil her şeyi ithal etmek için kullanılan ve sadece maaşımızı almadığımız başta Dolar ve Euro olmak üzere; 3600 ek göstergenin, yardımcı hizmetler sınıfı, kadrolu sözleşmeliler, TSK sivil memurlara fiili hizmet zammı, kariyer uzmanlar arasında merkez, taşra ayrımı, faturalar, işsizlik, icra dosyaları, kiralar, vergisiz asgari ücret, düşük gelir grubundaki diğer emekçilerin vergi oranının yüzde 10’a düşürülmesi askıya alınsın" görüşünü dile getirdi.