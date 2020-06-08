Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.
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