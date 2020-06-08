Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

AA
08 Haziran 2020 Pazartesi, 18:10
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.


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