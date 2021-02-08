Bursa Teknik Üniversitesi, AKP’nin etkinliklerini paylaştı, rektör tarikat liderini andı: BTÜ, AKP’ye çalışıyor

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci bilgi sisteminde AKP’nin etkinliklerinin duyurusu paylaşıldı. Üniversitenin Rektörü Arif Karademir ise sosyal medya hesabından Nakşibendi tarikatının kollarından İskenderpaşa cemaati lideri Mahmud Esad Coşan’ı anarken, İskilipli Atıf’tan övgüyle bahseden mesajları paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren öğrenciler, “Üniversite değil sanki AKP Gençlik Kolları” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından AKP’nin etkinliklerinin paylaşılması ve Rektör Prof. Dr. Karademir’in mesajları tepki çekti. Üniversitede okuyan bir öğrenci, “Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi olaylarını gülerek izliyorum, evet gülerek çünkü okulum resmen AKP gençlik kolları binası. Okulun resmi sayfasında AKP etkinlikleri paylaşılacak kadar onursuz bir okuldayım” ifadelerini kullandı. Bir başka öğrenci ise “Okul, Bursa’nın en kenar mahallesinde kurulu. AKP propagandası yapılıyor demek az kalır. Okul tamamen AKP elinde. AKP’li vekiller sürekli üniversiteyi ziyaret ediyor. Rektör Milli Mücadele’ye ve cumhuriyet devrimine karşı oldukları için asılan hocaları anacak kadar hadsiz. Okulun yanında askeriyeden hallice bir KYK yurdu var. Onun haricinde sistem sizi Yeni Dünya Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi yurtlara mecbur bırakıyor” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN UĞRAK YERİ

BTÜ’nün sosyal medya adreslerinde de AKP milletvekillerinin Rektör Karademir’i sık sık ziyaret ettiğini ortaya koyuyor. Karademir’in Mahmud Esad Coşan ile ilgili paylaşımı şöyle: “Her daim İslam vurgusu yapan, özgür olmayı, hür düşünmeyi ve kimseye iradenin teslim edilmemesini tavsiye eden bir âlim, gerçek aksiyoner Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan. Mekânı cennet, komşusu Resulullah olsun.” Karademir’in AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’in, “Kafkas kartalı Şeyh Şamil; İstiklal Mahkemesi Şehidi İskilipli Atıf Hoca, zorunlu gurbette bir güzel âlim Esad Coşan... Rahmet ve özlemle” mesajını paylaştığı da görülüyor.

AKP İÇİN TEZ YAZILACAK

Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde paylaşılan, “AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 6. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü” başlıklı duyuruda ise şu ifadeler yer aldı: “Sosyal bilimler alanında Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde anlatan, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin siyasal toplumsal tarihsel kültürel bölgesel ekonomik uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimleri ilgilendiren konulardaki tutum ve uygulamalarını incelemiş olması beklenmektedir.”