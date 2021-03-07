Bursa Teknik Üniversitesi’nde 3 öğretim üyesi intihal iddiasıyla CİMER ve YÖK’e bildirildi

07 Mart 2021 Pazar, 02:00

BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özkan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ulukütük’ün YÖK ve CİMER’e şikâyet edildiği öğrenildi.

Özkan hakkında CİMER’e yapılan şikâyette, akademik etik problemi olan yayınlar taranıp eklenirken tezin Turnitin intihal programında tarandığında intihal oranının yüzde 40 olarak çıktığı ifade edildi. Şikâyette “Üniversitenin öğretim üyeliği atanma yönergesine göre de profesörlük ünvanına yükseltilme kriterlerini de sağlamayan Özkan’ın akademik çalışma dosyasındaki makalelerinin de birbirinin aynısı olduğu görülmektedir” denildi.

Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’ın da doçentliğini aldığı dönemde doktora tezinden türettiği çalışmalarla doçentlik unvanını aldığını belirten akademisyen, “Ünal’ın doktora teziyle ilk basımını 2011’de gerçekleştirdiği ‘Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik’ başlıklı kitabı birbiriyle aynı eserlerdir. Daha ilginci ise Prof. Ünal’ın Bursa Teknik Üniversitesi Etik Kurul Başkanı olmasıdır” dedi.

Ulukü-tük’ün yüksek lisans tezinde de yüzde 45 intihal olduğunun tespit edildiğini aktaran akademisyen, “Ulukütük’ün 2013’te Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde savunmuş olduğu doktora tezinde 2008’deki bir yüksek lisans tezinden 12 sayfa kadar aşırdığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu öğretim üyesinin bu durumu Twitter gibi sosyal medya ortamlarında tt olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘İDDİALAR DOĞRU DEĞİL’



Hakkındaki iddiaları sorduğumuz Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, “Tezden yayın üretmek suç değil. Şartları var, bu şartlar yerine getirilirse suç değildir. Usulüne uygun bir tezden üretilmiş bir yayındır. İddialar doğru değildir. Birilerinin canı sıkıldığında hemen iftirayla gazetelere koşuyorlar” dedi. Özkan ve Ulukütük telefonlarımıza ve konuya ilişkin mesajlarımıza yanıt vermedi.

