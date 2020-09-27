Bursa Teknik Üniversitesi'nde 'torpil' iddiası

27 Eylül 2020 Pazar, 11:56

Son dönemde sürekli olarak işe alım ve atamalarda nepotizm iddialarıyla gündeme gelen üniversitelere bir yenisi daha eklendi. Bursa Teknik Üniversitesi'nin Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümüne özel kadro açılarak genel sekreter Prof. Dr. Sami İmamoğlu'nun oğlu Ahmet Furkan İmamoğlu araştırma görevlisi olarak atandı.

Bursa Teknik Üniversitesi 29 Haziran 2020 tarihinde Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği alanında 'araştırma görevlisi' ilanı açtı. Başvuru yapacak adaylarda ilgili bölümde mezun olmak şartına ilave olarak, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak şartı arandığı belirtildi.

GENEL SEKRETERİN OĞLU SINAVI KAZANDI

Şartları uyan 9 kişi sınava başvurdu. Başvuranlar arasında olan Orman Fakültesi Genel Sektereri Sami İmamoğlu'nun oğlu Ahmet Furkan İmamoğlu 24 Temmuz 2020'de açıklanan sınav sonucunda 'asıl kazanan' olarak açıklandı.

KİŞİYE ÖZEL KADRO AÇILDI

İddiaya göre; Okulda böyle bir kadro açığı olmamasına rağmen kişiye özel kadro alımı için ilan açıldı ve yapılan sınavda Ahmet Furkan İmamoğlu'nun sınav kağıdında oynama yapıldı.

İddiaların odağında olan Orman Fakültesi Genel Sekreteri Sami İmamoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

OĞLUM HAKKIYLA GÖREVE GELDİ

Benim oğlum Temmuz ayında açıklanan sınava girmiş birinci olarak çıkmıştır. Torpil yoktur. Böyle bir kadro açılmıştı ve kendisi sınava girip hakkıyla sınavı kazanmıştır. Zaten kişiye özgü bir kadro açılması gibi bir durum olamaz. İlan tamamen Türkiye'deki açılmış olan standart kadrolardan bir tanesi. Herhangi bir kadro açıldığında Fakülte kurullarından karar alınarak açılır. O kadro anabilim dalında uygun olan ve talep edilen kadrodur. Ne ilanın çıkarılmasında ne ilan şartlarında ne de değerlendirme sürecinde en ufak bir yanlışlık olmamıştır. Özellikle son aylarda haberlerde çıkan olayları gördükçe hem üzülüyor hem de üniversitemiz tarafından hata yapılmaması için gerekli özeni gösteriyoruz. Oğlum fakülte üçüncüsü, lisans puanı ales ve yabancı dil puanı gerek ve yeter şartları fazlasıyla sağlıyor. Lisansüstü öğtenci olma şartını ise zaten sağlıyor. Bütün bunlara ek olarak ilan metninde en ufak bir kişiye yönlendirme bulunmamaktadır.

HİÇBİR SENDİKA VEYA STK HADDİNİ AŞACAK DAVANIŞLARDA OLMAMALIDIR

Şikayeti dillendiren Bursa eğitim Bir-Sen şubesi başkanıdır. Tek derdi başka kurumlarda olduğu gibi BTÜ de kadrolarını yönetmektir. Üniversite, üniversitenin kurulları tarafından yönetilmelidir. Hiçbir sendika veya stk haddini aşacak davranışlarda olmamalıdır.



