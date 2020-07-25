Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’ne 161 personel alımına, 5 binden fazla kişi başvurdu

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:33

Bursa Uludağ Üniversitesi, Resmi Gazete'nin 13 Temmuz 2020 tarihli sayısındaki ilanla yeni 161 sözleşmeli memur alacağını duyurmuştu. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre, ‘sözleşmeli memur' statülü personel takviyesi için işletilen süreçte, başvurular için 7 gün süre tanındı.

Yeni alınacak personel arasında, hemşirelik lisans programından mezun olmak üzere toplam 100 hemşire ihtiyacı karşılanacak. Toplam 18 tıbbi laboratuvar teknikeri ile toplam 7 anestezi teknikeri alımı da yapılacak.

Başvurular için tanınan süre biterken, Lisans programlarından mezunlar için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve önlisans prorgamlarından mezunlar için de 2018 KPSS (B) grubu (P93) puanı esas alınacak.

İlan edilen dönemde, toplam 5 bin 454 başvuru gelirken, yüksek alımlı hemşirelik için bin 106 başvuru gerçekleşti. Alım yapılacak personel için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak, ilan edilen 2018 KPSS puan türlerine dayalı sıralama dikkate alınacak. Bursa Uludağ Üniversitesi, daimi işçi kadrosuyla çalıştırılmak üzere alınacak 26 güvenlik görevlisi 33 temizlik görevlisi istihdamına ait kura çekimi, 27 Temmuz 2020'de, saat 10:00'de internetten canlı yayınlayacak.

İŞ KAYBI VE İŞSİZ SAYISI TOPLAMI 17.7 MİLYON

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından her ay hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2020’de 2 milyon 793 bin kişi artarak 9 milyon 756 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Nisan 2020’de yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

ILO metodolojisinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş kaybı ve işsiz sayısı artışı 10,7 milyon olarak gerçekleşti. Nisan 2019’a göre revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve tam zamanlı istihdam kaybı 10 milyon 759 artarak 17 milyon 722 bine yükseldi.

33 milyon 971 bin olarak dikkate alınan geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı ise yüzde 52,2 olarak hesaplandı.