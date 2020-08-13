Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki IŞİD'li terörist yakalandı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:09

Bursa İnegöl'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen IŞİD militanı yakalandı.

"HEDEFİM BİR POLİS MERKEZİNE GİRİP, KENDİMİ PATLATMAKTI AMA YAKALANDIM"



Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi. 5 iş yeri yakma eylemine karışan ve intihar bombacısı olduğu tespit edilen terör örgütü mensubu B.A., dün gece yapılan operasyonla gözaltına alındı. B.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut ve bomba kuvvetlendirici bilye ele geçirildi. B.A., ifadesinde, örgüt mensubu olduğunu kabul ederek, "Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dedi.



