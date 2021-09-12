Bursa'da demir çubuklu ve sopalı yol verme kavgası
Bursa’da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü.
Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı. Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü.
Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
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