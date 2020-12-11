Bursa'da deprem

Bursa'nın Taşköprü- Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.37'de deprem 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 17:58
Bursa'da deprem
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