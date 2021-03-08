Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı.
Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan, Ali Erdemir idaresindeki 16 S 1003 plakalı otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
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