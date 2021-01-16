Bursa’da hastalara ‘teyemmüm taşı’
Türkiye, koronavirüs salgınında aşı gündemin tartışırken Bursa Yıldırım Belediyesi, Bursa Şehir Hastanesi’ndeki servislere teyemmüm taşı (susuz abdest alınması amacıyla kullanılan taş) dağıttı.
Yıldırım Belediyesi’nin hastanede dağıttığı teyemmüm taşlarının üstünde belediyenin logosu ve “Ey insanların rabbi olan Allahım! Şifa ver, çaresini gönder; sen Şafi’sin. Senin şifandan başka şifa yok. (Rabbim!) Hastalık bırakmayacak bir şifa ile şifa ver” hadisi yer aldı. Taşın üstünde ayrıca teyemmüm abdestinin farzları da anlatıldı.
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