Bursa’da hastalara ‘teyemmüm taşı’

16 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Yıldırım Belediyesi’nin hastanede dağıttığı teyemmüm taşlarının üstünde belediyenin logosu ve “Ey insanların rabbi olan Allahım! Şifa ver, çaresini gönder; sen Şafi’sin. Senin şifandan başka şifa yok. (Rabbim!) Hastalık bırakmayacak bir şifa ile şifa ver” hadisi yer aldı. Taşın üstünde ayrıca teyemmüm abdestinin farzları da anlatıldı.