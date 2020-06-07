Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Çırpan Mahallesi'nde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Video Haberler
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası
- 30 metrelik falezlerden böyle atladı
- Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara
- İstanbul'da site yönetimi kavgası: Çok sayıda yaralı var
- Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
- Antalya'da kan donduran görüntüler!
- Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü!
- Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!