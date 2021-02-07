Bursa'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
07 Şubat 2021 Pazar, 09:16
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan inşaat işçisi Hasan Özpınar (28), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özpınar, dün akşam saatlerinde Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı.


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