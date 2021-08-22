Bursa’da ‘kasada para yok’ denilerek duran kamulaştırma yeniden başladı

22 Ağustos 2021 Pazar, 03:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl önce kamulaştırılan fakat ‘kasada para olmadığı’ gerekçesiyle durdurulan Beşyol’da, çalışmalar yeniden başladı. 26 Nisan’da mülk sahiplerine belediye tarafından gönderilen yazıda, “Maliki olduğunuz taşınmazlar için Kentsel Dönüşüm İrtibat ve Satış Ofisi’nde yapılacak uzlaşma görüşmesine katılmanız konusunda gereği rica ve tebliğ olunur” denildi. Mağdur edilen mülk sahiplerinden ismini vermek istemeyen bir yurttaş, “Alinur Aktaş’ın özel kalem müdürü Ulaş Bey bizi toplantıya çağırarak ‘size verecek paramız yok’ dedi. Biz çalışmadan eve ekmek alamazken belediye bu işe nasıl soyunuyor” dedi.

Mülk sahibi Yasemin Güler ise işyerlerinin bulunduğu Beşyol’da kentsel dönüşüm ilan edildiğini dile getirerek, “Daha önce de bu bölge kamulaştırma alanı ilan edilmişti ve biz o süreçte de belediyenin bize sunduğu teklifi beğenmemiştik. Belediye bize dava açmıştı. Mahkeme bilirkişi tayin etmişti. O dönem bilirkişinin belirlediği rakamdan daha düşük rakamlar şu anda bize teklif ediliyor. İnsanlar burada ekmek kapılarından oluyor. Bizler küçük esnafız. Daha önce açılan davada da belediye ‘kasamızda para yok’ diyerek davadan çekilerek kamulaştırma kararını kaldırdılar. Şu an bize haklarımızı yasal yoldan arama seçeneğini bile sunmuyorlar. Biz hakkımızı arayamıyoruz” dedi.

‘SIRTIMIZDAN RANT KAZANMAYA HAKLARI YOK’

İsmini vermek istemeyen diğer esnaf ise neredeyse herkesin Beşyol’da 40 senelik işletmeci olduğunu belirterek, “Bundan 7 sene önceye kadar belediye buradan yol geçirmek istedi. Bedeller o kadar düşüktü ki, biz buna itiraz ettik. Hastane yapacağız diye bahaneler söyleyerek kamusal alan ilan ettiler burayı. Ama gördük ki 7 yıl sonra burası ticarethaneye döndü. Bizlerden 1 liraya talep ettikleri yeri başka şirketlere 10 liraya devrettiler. Buradaki her esnafın tapusu var. Bu yasal tapulara rağmen burada hala kaçak yapılaştırmadan dolayı ben burayı kamusal alana çevirebilirim diye bizleri tehdit ediyor. Elimizdeki 100 liralık malı 1 liraya almaya çalışıyor. Bize yeni yer teklif ettiler. Benim burada 155 metrekarelik tapum var. 3 katlı işyerim var. Bana 75 metrekare ofis teklif ediyorlar.

Madem sen belediyesin bana hizmet için varsın. Benim elimdeki mülkü alıp, benim sırtımdan rant kazanmaya hiçbir hakkın yok. Biz de bunu vermeyeceğiz. Rantı onlara teslim etmeyeceğiz. Hakkımızı versinler biz yine onlara imzacısı atacağız. Burada aşağı yukarı 300 işyeri var. Yerleşik düzende aile de var. 400-500 hane ev 300-400 hane gibi de işyeri var” ifadelerini kullandılar.