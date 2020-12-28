Bursa'da Kovid-19 tedavisi gören Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş yaşamını yitirdi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 13:20

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YILIN HEKİMİ SEÇİLMİŞ

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş’un geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş’a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

DR. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika’ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.