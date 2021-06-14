Bursa'da sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su altında kaldı
Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisi nedeniyle bazı bölgelerde araçlar trafikte zor anlar yaşadı.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı.
Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri ise su birikintisiyle dolan sokaklarda zor anlar yaşadı.
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