Bursa'da satılık kilise ilanı verildi
Bursa'da bir kilise, internet üzerinden 6 milyon 300 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.
Sahibiden.com internet sitesinde Bursa'da bulunan bir kilise satışa çıkarıldı.
“Bursa'da Kültür Sanat Merkezi/Müze/Otel Olabilecek Tarihi Kilise” başlığıyla verilen ilanda, kilisenin satışı için 6 milyon 300 bin lira talep edildi.
“Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması” gerekçesiyle temsili fotoğraflar kullanılan ilanda, kilisenin ismi ve yeri paylaşılmadı.
İlanda, “Bursa bölgesinde yer alan ve özel mülkiyet statüsüne geçmiş tarihi kilise satışa sunulmuştur. Bölgede yasayan Ermeni nüfusu için inşa edilen kilise, mübadele sonrası nüfusun ayrılması nedeniyle özel mülkiyete geçmiştir ve 1923 yılından itibaren bir süre tütün deposu, ardından da dokuma fabrikası olarak kullanılmıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren bir bölge içerisinde, bilinen bir konumda yer aIan kilise, lokasyonu itibariyle turistik amaçla değerlendirilebilir” ifadelerine yer verildi.
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