Bursa'da selde kaybolan kişinin 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

26 Haziran 2020 Cuma, 20:11

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde, 5 gün önce sele kapılan Derya Bilen'in (17), 23 kilometre uzaktaki Gürsu'nun Kazıklı Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri, Derya'nın cansız bedenini su yüzeyinde buldu. Kimlik tespiti yapılması için Derya'nın ailesinin de bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu.