Bursa'da sosyal medya operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Bursa’da "sosyal medyadan PKK propagandasını yaptıkları" iddiasıyla 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "sosyal medya" operasyonu başlattı.
Bursa’nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile Gemlik ve İnegöl ilçelerinde yürütülen soruşturma sonrası operasyona start verildi.
Bu kapsamda, "sosyal medya üzerinden PKK’nın propagandasını yaptıkları" iddiasıyla 8 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şahıslar sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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