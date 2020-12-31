Bursa'da tekstil deposunda yangın
Bursa’da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 500 metrekarelik depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı. Fabrika sahibi Arif İsmet Terzioglu ise yangın sonucu yaklaşık 1 milyon liralık zararının olduğunu belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
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