Bursa’da yapılmasına söz verilen Otomobil Test Merkezi yatırım programına alınmadı

19 Ocak 2021 Salı, 11:11

İYİ Parti Bursa Teşkilatı olarak kısa bir süre önce Yenişehir’de, Otomotiv Test Merkezi için tahsis edilen bölgede eylem yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, “Öğrendik ki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021 yatırım programına da alınmamış. Bunun adı tam anlamıyla bir yatırım skandalıdır ve Bursalılar ile resmen alay etmektir” şeklinde konuştu.

Türkoğlu’nun açıklaması aynen şöyle:

“Otomobil Test Merkezi’nin Yenişehir’e yapılacağının sözü tam 7 yıl önce verilmişti. Hem Bursa’ya, hem Yenişehir’e, hem de ülkemize maddi manevi kazanımlar getirecek olan Test Merkezi’nin 2021 yılı yatırım programına da alınmaması, Bursa’yla ve Bursalılarla resmen alay etmektir.

“BUNUN ADI SAHİPSİZLİKTİR”

Bursa’ya ve Yenişehir’e devlet adına verilen sözün tutulmaması, bu şehrin tam bir sahipsizlik yaşadığının ibret vesikası olmuştur. Planlaması 2014 yılında yapılan, kararı 7040 sayılı resmî gazetede yayınlanan, kamulaştırması da 2015 yılında tamamlanan bu yatırım, hangi gerekçeyle programa alınmamıştır? AKP’nin bu kentte tam 10 milletvekili var, bu arkadaşlar Ankara’da ne iş yaparlar ve Bursa’ya geldiklerinde veya Yenişehir’e gittiklerinde vatandaşların yüzüne nasıl bakacaklar? Oysa ki aynı bütçede, Cumhurbaşkanlığı için yapılan Marmaris’teki yazlık saray ile Ahlat’taki kışlık saraya ve devam eden diğer projelere tam 448 milyon 600 bin TL daha ek ödenek ayrıldı. Yani saraylar için milyonlarca liraya bütçede yer var, bu ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracak adeta can suyu niteliğindeki Otomobil Test Merkezi yatırımı için ise tek kuruş yok, öyle mi?

“BURSALILAR BUNU AFFETMEZ!”

Bursalılar, bu aldatılmışlığı asla affetmeyecektir, bilesiniz. Zira yalanlarınız kronolojik olarak aynen şöyle tarihe geçti. Kamulaştırmanın yapıldığı 2015 yılının sonunda temelinin atılacağını açıklamıştınız, sözünüz havada kaldı. Yenişehir’in Çardak Mahallesi yakınlarında planladığınız yatırım için 2 Aralık 2017'de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu İşbirliği arasında protokol imzalayarak tekrar bir söz vermiştiniz. O sözünüz de uçtu gitti. Hatta dönemin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, bu haberi kamuoyuna, ‘Bursa ve Yenişehir’e Büyük Müjde’ olarak açıkladınız. Ne var ki, büyük müjde, büyük yalan oldu. Yerli otomobil fabrikasının Gemlik'e inşa edilmeye başlandığı anda Yenişehir için daha büyük önem arzeden Otomotiv Test Merkezi’nde, tam 13 pist ile 7 de laboratuvar bulunacağını öve öve bitirmiyordunuz? Dahası projeye, TSE ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yanı sıra TÜBİTAK’ın da dahil olduğunu kasıla kasıla anlatıyordunuz? Hepsi birer balon olup patladı.

"BURSA’NIN UMUDU ÇALINDI!"

Gemlik başta olmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında üretilen otomobillerle, savunma sanayi için üretilen askeri araçların testlerinin de Yenişehir’de yapılacağını, bu şekilde her yıl ülkemize milyonlarca liralık dövizin kazandırılacağını adeta böbürlenerek söylüyordunuz?

Test merkezinin Türkiye'de ilk, dünyada ise 7'nci Oto Test Merkezi olacağına da vurgu yapmış, Yenişehir sınırları içindeki 4300 dönümlük alanda arazi bütünleştirme, istimlak gibi sorunları da gidererek, araziyi yatırıma hazır hale getirdiğinizi de anlata anlata bitiremiyordunuz. Peki ne oldu şimdi? Yenişehirlilere ve Bursa’ya verilecek cevabınız var mı? Bir şehre devlet adına verilen bir sözün yetine getirilmemesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu sahipsizliğin hesabını Bursa’ya hanginiz verecek; bekliyoruz, çıksın ortaya! Bursa’nın umutları ne yazık ki bir kez daha çalınmıştır ve bu olay ‘Yenişehir’de Yatırım Skandalı’ olarak kent tarihindeki yerini almıştır. İYİ Parti Bursa Teşkilatı olarak, Bursa’ya yapılan bu haksızlığı ve özellikle de Yenişehir’e yapılan bu saygısızlığı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.”