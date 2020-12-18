Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet S.(62) ve Kenan Ç.(56)’nin körlük yaşadığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinde içki içen Mehmet S. saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Evde bulunan akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
PET ŞİŞE İÇERİSİNDEKİ MADDEDEN ALINAN NUMUNE İNCELEMEYE ALINDI
İnegöl’ün kırsal Konurlar mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ise Kenan Ç., henüz nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içti. Bir süre sonra fenalaşan ve körlük yaşayan Kenan Ç. akrabaları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Ç.’nin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Sahte alkol olduğu iddia edilen pet şişeden numune alan ekipler maddeyi incelenmek üzere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim etti.
Yoğun bakıma alınan Mehmet S. ve Kenan Ç.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis iki olayla da ilgili soruşturma başlattı.
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