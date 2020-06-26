Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutu açıklandı

26 Haziran 2020 Cuma, 15:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Kocaeli'deki projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Dilovası'na geçen Kurum, burada Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Kömürcüler OSB’nin yerinin değiştirilmesi ile ilgili görüşmelerde bulunan Kurum, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEPREME HAZIRLIKLI ŞEHİR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kurum, “Manisa Saruhanlı ilçemizde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle hamdolsun hiçbir can kaybımız söz konusu değil. Yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikallerini gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar. Aynı şekilde dün Van’da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Burada da ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede yapıyorlar. Şu an hızlı bir şekilde fiilen hem Bursa’da, hem İstanbul’da, Van’da, Manisa’da, Bingöl’de ekiplerimiz sahadalar ve vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede sarmak mahiyetinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu noktada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. En kısa zamanda da yaralarını saracağımızdan emin olmalarını ifade etmek istiyorum. Ülkemiz deprem bölgesi. Bugün bulunduğumuz Kocaeli geçmişte çok önemli acılar yaşadı. Birçok vatandaşımız hayatını yitirdi. Bu noktada, depreme hazırlıklı şehir çalışmalarını da o günden beri sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Kocaeli bu anlamda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Hem Gölcük ilçesinde hem de diğer ilçelerimizde kararlı bir şekilde bu dönüşümü de yapıyoruz” dedi.

BURSA'DAKİ SELDE HASARIN BOYUTLARI

Bursa’da yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Bursa’da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl’de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız tespit edildi. Bursa’da olayın olduğu andan itibaren ekiplerimiz çalışmalarını süratli bir şekilde tamamladılar. Şu anda da Manisa ve Van’da ekiplerimiz aynı şekilde çalışmalarını yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul’da yaşanan selde olay olur olmaz il müdürlüğümüzün ekipleri intikal ettiler. Bakan yardımcımız İçişleri Bakan yardımcımızla birlikte 2 gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde hem de teknik yönde yapılmaktadır. Bu çerçevede imar kanununda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız. Kret kotunu 1,5 metre aşmak kaydıyla iskan edilebileceği, yine bodrum katlarda ilgili düzenlemeler var. Daha önce Samsun’da yaşanan bir sel vardı. Bu selden sonra imar yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapıldı ve o çerçevede temel kotu da ancak 50 santim seviyesinde gömebiliyoruz. Diğer tarafta da eğer iskan edeceksek, herhangi bir taşkın riski yoksa geri kalan kısmını açmak durumundayız. İklim değişikliği ile ilgili eylem planlarımızı açıkladık. 7 bölgemizde de bu çalışmaları sürdürüyor olacağız.”

Kurum, Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle yaptığı görüşmede ise bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ilettiklerini, Tavşancıl'ın üst kesimlerinde kamulaştırmalarla yeni bir alan için çalışmalara başlanacağını söyledi.