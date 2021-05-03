Bursalı köylülerin evinin altından elektrik hattı geçirilmek isteniyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:07

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Kirazlıyayla Köyü arazisinde, Lübnanlı maden şirketi Meyra Madencilik, Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında çalışmalar başlattı. Kazı çalışmalarına tepki gösteren köylüler inşaat alanının önünde eylem yaptılar. Emniyet güçleri ise bölge halkına sokağa çıkma yasağını hatırlatarak, evlerine dönmemeleri halinde ceza yazacaklarını söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan yöre halkından Hasan Güler “Köyümüz jandarma kontrolünde ve evlerimize kapatıldık. Kazılar başladı. İnsanların çeşmeleri koptu, kanalizasyonları koptu. Bizi burada çok mağdur ediyorlar. Hani köylü milletin efendisiydi. Bize yazık değil mi? Biz hep sokağa çıkmaya çalışıyoruz ama bize ceza yazacaklarını söyleyerek eve sokuyorlar. Hadi bizi geçtim, yarın bizim torunlarımız kazı yapmaya kalksa kepçeyi vurduğu gibi ölecek. Bizim canımızın kıymeti yok mu?" diye sordu.

“KÖYLÜLERİN EVLERİ PATLAYABİLİR”

Avukat Onur Cingil, köylülerin evlerinin altından yüksek gerilimli hatlar geçeceğini kaydederek “Buraya Meyra Madencilik, maden işleme tesisi kuracağını söyledi. Burada ‘madenleri işleyeceğim, aynı zamanda arıtma yapacağım’ dedi. Ağaçlar kesildi, 11 tane çeşme inşaatın altında kaldı. Köyün gölü, Kamışlıgöl gitti ve ayrı ayrı davalar açıldı. Mezarlıkları bile içine alan bir inşaat alanı oluşturuldu. Davalar süreci ise istinaf mahkemesinde duruyor. İnşaat durdurulmuştu ama şimdi devam etmekte. Beypınar köyünden elektrik hattı getirildi. Elektrik hattı yol boyunca geldi köyüne tam dibinde durdular ve bundan sonrası köyün altından geçecek dediler. Tüm evler kerpiç. Madene elektriği ne tarladan ne de başka bir suretle götürüyorlar. Çünkü tarladan götürseler direk dikecekleri yere kira vermek zorunda kalacaklar. Altında mahsul yetişmeyeceği için mahsulün de parasını vermek zorunda kalacaklar. Arazi de belki hiç kullanılamayacağından arazinin tamamını satın almaları gerekecek. Dolayısıyla bu madene, elektriği geçirme hakkını valilik, Büyükşehir belediyesi ve BEDAŞ, Uludağ Elektrik veriyor. Şu an köyün altından, 2 metre mesafelik yoldan kerpiç evlerin arasından 6 araba jandarma geliyor. Sokağa çıkma yasağını göstererek tepki gösteren köylülere ceza kesiliyor ve köyün altını kazıyorlar. Köylüleri düşünen yok. Evlerinin altından kaç voltaj geçtiği bilinmiyor. Patlama riskini, radyasyon yayılma riskini umursamıyorlar” dedi.

“HER ŞEY YUKARIDAN İNME BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR”

Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Şafak Erdem de bölge halkının haklarının ellerinden alındığını söyleyerek “Firma, yüksek gerilim hattını, Yenişehir’in Beypınar köyü tarafından başlattı ve köye doğru geldi. Biz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi verdik. Köyün içerisinden geçmesini istemedik. Elektrik Mühendisleri Odası’nın da yüksek gerilim hattının insan sağlığı üzerine raporları var. Riskli bir çalışma. Köylü de bunu istemiyor. Köy çok küçük. Biçerdöver bile köy içinden geçirilmediği için başka alternatif yollardan geliyor. Kazı işlemleri başladı. Firmalar çalışmaya devam ediyor” dedi. Yurttaşların alanda eylem yaptığını söyleyen Erdem “Tepki gösteren köylülere ise eylem yaptıkları için ceza yazmakla tehdit ediliyor. Görüntü alan köylülerin elinden telefonları alınıyor ve silmeleri için baskı yapılıyor. Köyde direnen bir kişiye 5 jandarma düşüyor. Köyde hasta olanlar var ve hepsi şu an sokağa çıkıp haklarını koruyorlar. Köylüler vazgeçmemekte kararlı “ diye konuştu. Konuya ilişkin böyle kaymakamıyla görüştüklerini de anlatan Şafak Erdem “‘Tüm ülkeyi kapatan büyük bir kısıtlamanın yapıldığı böyle bir zamanda, bu şirket durdurulmalı’ dedik. Herkes kapanmışken, bu insanların yaşam alanlarına müdehale ederek firmaların çalışması,bu insanların sağlığını ve anayasal hakları olan sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını hiçe saymaktır. Biz de bunlarla ilgili itirazımızı yaptık. Biz kaymakamın yanından ayrıldığımızda kepçelerin tekrar çalıştığını öğrendik. Çalışın izni gelmiş. Her şey yukarıdan inme bir şekilde, burada yaşayan halk gözetilmeksizin yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜLERİN MÜCADELESİNDE YANINDAYIZ”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise bölgede 2014 yılından beri faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketinin bakır-kurşun-çinko maden ocağı genişletme çalışmaları kapsamında geçen yıl da, yine sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada ağaç kestiğini vurgulayarak, “Sokağa çıkma yasağı, Kirazlıyayla Köyü'nde tüm itirazlara rağmen kurulmak istenen atık barajı projesine yarıyor. Köylülere, Yenişehirlilere sokağa çıkmak yasak, maden şirketine serbest. Yenişehir ilçe örgütümüz konuyla yakından ilgileniyor. Kirazlıyayla'nın su kaynakları, tarım arazileri ve orman sahasının maden ve atık barajı için yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Kirazlıyayla köylülerinin haklı mücadelesinin yanındayız” dedi.