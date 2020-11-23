Bursaspor, Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor’u ağırlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor, yarın akşam 1922 Konyaspor’u konuk edecek.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın akşam 1922 Konyaspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bir üst tur mücadelesinin verileceği mücadeleyi hakem Yakup Özhan yönetecek. Özhan’ın yardımcılığını Sedat Etik ve Vedat Demir yapacak. Ligde son olarak Adanaspor’u mağlup eden Bursaspor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında da Karşıyaka’yı penaltı atışlarıyla elemeyi başarmıştı.
1922 Konyaspor ise Altay engelini aşarak Türkiye Kupası’nda bir üst tura adını yazdırmıştı.
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