Bursaspor'da İbrahim Üzülmez depremi!
Bursaspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Bursaspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü'ne mağlup olan Bursaspor'da önce Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
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