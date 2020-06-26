Bursaspor’da Seleznov şoku
Yeşil-beyazlıların Ukraynalı golcüsü, sakatlığı sebebiyle Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Yeşil-beyazlıların Ukraynalı golcüsü, sakatlığı sebebiyle Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı.
TFF 1. Lig’in 30. haftasında bu akşam saat 20.00’de Adanaspor’u konuk edecek olan Bursaspor’da, Yevhen Seleznov sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bırakacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli golcünün sol kasık üst adele grubunda oluşan ağrılarının artması sebebiyle Adanaspor maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.
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