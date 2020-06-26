Bursaspor’da Seleznov şoku

26 Haziran 2020 Cuma, 19:16

Yeşil-beyazlıların Ukraynalı golcüsü, sakatlığı sebebiyle Adanaspor maçının kadrosuna alınmadı.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında bu akşam saat 20.00’de Adanaspor’u konuk edecek olan Bursaspor’da, Yevhen Seleznov sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bırakacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli golcünün sol kasık üst adele grubunda oluşan ağrılarının artması sebebiyle Adanaspor maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.



