Bursasporlu futbolcu Ali Akman: "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak"
Ali Akman, "Avrupa'da bir çok ligi beğeniyorum. Önemli olan kendi performansımı ortaya koyabilmem. İnşallah gol kralı olurum. Zaten lige başlamadan önce kendime güveniyordum" dedi.
Ümit Milli Takım ve Bursaspor'un golcü oyuncusu Ali Akman, hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu söyledi.
Ali, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Bursaspor'un 18 yaşındaki oyuncusu kariyer planlamasıyla ilgili olarak, "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak. Bu konuda çok netim." şeklinde konuştu.
"Avrupa'da bir çok ligi beğeniyorum. Önemli olan kendi performansımı ortaya koyabilmem." diye konuşan Ali Akman, "Kariyer planlamanda Avrupa hedefini gerçekleştirmek için bir zaman var mı?" sorusuna ise, "Şu an Bursaspor'dayım. Demek ki o yıl bu yıl değil." yanıtını verdi.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDİP ORADA İYİ BİR DERECE YAPMAK İSTİYORUZ"
Golcü oyuncu, Ümit Milli Takım'ın son Avrupa Şampiyonalarına katılamadığını bildiklerini ve bu yönde çalışmalara başladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Tolunay Hoca da az önce toplandığımızda şunu söyledi, 'Ümit Milli Takım uzun süreden beri gruplardan çıkamadı, Avrupa Şampiyonası'na gidemedi.' dedi. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bunun üstesinden gelecek bir kadro kalitemiz var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidip orada iyi bir derece yapmak istiyoruz."
Ali Akman, "Şenol Güneş, 'Forvete alternatif oyuncu gerekiyor' açıklamasını yapmıştı. Seni Avrupa Şampiyonası'nda forvetteki alternatiflerimizden biri olarak görebilir miyiz?" sorusunu ise, "Bence oradaki abilerimiz de iyi işler yapıyor. İnşallah biz de A Milli Takım oyuncusu olabiliriz. Oraya layık olabiliriz. İyi bir jenerasyon geliyor. Tabii ki de kendimizi orada görmek istiyoruz. İnşallah nasip olur da oralara gidebiliriz. Bu tamamen benim performansımda bitecektir. Eğer ben böyle oynarsam, daha iyi performans sergilersem istediğim gibi olacaktır." şeklinde cevapladı.
Ali Akman, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e dönmesi için TFF 1. Lig'de de büyük bir mücadele verdiklerini aktararak, "İki gün önce Adana Demirspor'u çok güzel şekilde mağlup ettik. Oradan çok güzel bir üç puan aldık. Bu yolda bizim için itici bir güç oldu orada kazanmamız. Şehri de arkamıza aldık diye düşünüyorum. Dinamikler de devreye girdi diye düşünüyorum. İnşallah böyle üstüne koya koya, yene yene gideceğiz. Yolumuz açık." değerlendirmesinde bulundu.
TFF 1. Lig'de 10 golü bulunan Ali, gol krallığında da iddialı olduğunu belirterek, "İnşallah gol kralı olurum. Zaten lige başlamadan önce kendime güveniyordum. Tabii ki temennim oydu. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.
Genç futbolcu, en güvendiği özelliğini ise, "Son vuruşta güvenirim. Her zaman ceza sahası içerisinde topun bana gelmesini isterim." sözleriyle açıkladı.
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