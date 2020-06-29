Bursa'yı önce sel, sonra çekici faturası vurdu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:56

Bursa’da 21 Haziran günü başlayan sağanak yağışın neden olduğu selde 6 vatandaş hayatını kaybetmişti. Selden etkilenen yerlerden birisi de Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi’ydi. Sel sırasında vatandaşların araçları sular içinde kalınca jandarma ekipleri çekici çağırarak, araçları kurtardı. Ancak hayat normale dönünce araçları çekilen vatandaşlara binlerce liralık çekici faturası gönderildi. Mahalleli şimdi faturayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşları yüksek meblağlarda fatura gönderildiğini ve mağduriyetin giderilmesi için Bursa Otoparkçılar ve Kurtarıcılar Odası Başkanı Ongun Özdemir görüştüklerini söyleyerek, “Fahiş fiyat varsa bunların iade edilmesi için çalışma olacak” dedi. Faturalarda “Vinç marifetiyle kaldırıldı” ifadesinin yer aldığını kaydeden Tanır, faturalarda yanlışlık olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet Eraslan, sel sırasında büyük kayıpların yaşandığını vurgulayarak, “Bölgenin afet bölgesi olmasını talep ederken, bugün geçmiş olsun ziyaretine geldiğimizde bu faturaları gördük. Doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı. Özdemir ile görüştüklerini hatırlatan Eraslan, “Farklı farklı faturaların doğru olmadığını ve vatandaşımıza yardımcı olmasını talep ettik. Konuyla en kısa zamanda ilgileneceğini söyledi. Bu insanlara her türlü sıkıntınızda yayınızdayız dedik, birilerini bir daha mağdur etmesi vicdanlara aykırıdır. Bunun bu insanlardan alınmaması lazım” diye konuştu.