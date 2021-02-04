Burun ameliyatında ‘tamponsuz’ dönem

04 Şubat 2021 Perşembe, 15:34

Çok yakın zamana kadar burun kemiği eğriliği (deviasyon) ameliyatı denilince, akla cerrahi sonrası kullanılan tamponlar geliyordu. Hastalar ameliyat sonrasında bir veya iki gün tampon kullanmak zorunda kalıyor ve bu da hastaların bazen ameliyattan vazgeçme sebebi oluyordu.

Yıllar içinde teknoloji ve tıbbi malzemelerdeki gelişmelerin yanı sıra kulak burun boğaz uzmanlarının kendilerini ve tekniklerini geliştirmesi sonrası burun ameliyatları, hasta ve hekim dostu haline geldi. Burun ve sinüs ameliyatlarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşandığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Topaloğlu, “Burun sağlığı söz konusu olduğunda, özellikle son 10 yıl içinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan bazı yenilikler öne çıkıyor” dedi.

Gelişmelerle ilgili konuşan Topaloğlu, “Eskiden ameliyat sonrasında hasta bir-iki gün tampon kullanmak zorunda kalıyordu. Daha önceki yıllarda bez tamponlar kullanılırken, sonrasında süngerimsi materyalden ya da silikondan yapılmış olanlar devreye girdi. Bunlar; hastanın nefes almasını engelliyordu, yemek yemesini zorlaştırıyordu, kulaklarda basınç oluşmasına yol açıyordu. Günümüzde, tamponsuz burun ameliyatı yapan hekim sayısı giderek artıyor. Böylece çok daha fazla oranda hasta, tamponsuz burun ameliyatı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tampon, genellikle ameliyatta patolojik dokular düzeltildikten veya alındıktan sonra iki mukozayı birbirine yapıştırmak amacıyla kullanılıyor. Günümüzde sıklıkla eriyen dikişlerle mukoza birbirine dikilebiliyor. Böylece hasta ameliyattan çıktığında rahat nefes alabiliyor, burun içi daha kolay iyileşiyor ve günlük yaşama daha hızlı dönebiliyor.

Burun ameliyatlarında kullanılan cerrahi navigasyon cihazı da ameliyatların daha emniyetli yapılmasını sağlıyor. Navigasyon cihazı ile sinirlerin ve damarların yoğun olduğu, göz ile beyne çok yakın bu bölgede ameliyat yapılırken, hekimler yüzün neresinde olduklarını ve nereye yaklaştıklarını kontrol edebiliyor.

BURUN ETLERİNİN KÜÇÜLTÜLMESİNDE LAZER KULLANIMI

Aynı zamanda havayı nemlendirmek, ısıtmak ve filtrelemek gibi görevleri bulunan burun etleri de, büyüdüğü takdirde ya tamamen alınıyordu ya da küçültülmesi için elektriksel yöntemler kullanılıyordu. Günümüzde burun mukozasına zarar veren elektriksel yöntemler yerine, lazer fiberiyle burun eti içine istenilen pek çok bölgeden girilerek, mukozaya zarar vermeden etler küçültülüyor. Burun eti, daha sonradan tekrar büyüyebilse de, lazer yönteminde sonuçlar daha uzun vadeli oluyor.

SİNÜZİT TEDAVİSİNDE BALON SINOPLASTİ

Burun ameliyatının yanı sıra, sinüs ameliyatlarındaki yeni gelişmeler de hem hasta hem de hekim açısından kolaylık sağlıyor. Balon sinoplasti yöntemi sayesinde dokuyu kırmak, kesmek, koparmak gerekmeden ameliyat yapılıyor. Bu yöntemde, tıpkı kardiyolojide tıkalı damarların açılması için kullanılan sisteme benzeyen bir balon sistemi kullanılıyor. Önce, ince ışıklı fiber kılavuz tel yollanarak sinüsün içine giriliyor. Ardından kılavuz tel üzerinden sönük halde gönderilen balon, sinüs girişinde şişirilerek, bölgedeki tıkanıklık açılıyor. Sinüs ilaçla yıkanarak, içi temizleniyor. Böylece açılan sinüsün mukoza, enfeksiyon ya da alerji gibi nedenlerle tekrar tıkanıp kronik hale gelmesinin önüne geçiliyor.