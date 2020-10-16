Burun kıllarını kesenlerin koronavirüse yakalanma riski artıyor

16 Ekim 2020 Cuma, 17:57

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı maske, mesafe ve temizlik önemine vurgu yaparken, Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kişisel bakımında salgın mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

Burun kıllarının koronavirüse karşı etkili olduğunu ifade eden Tekin, burun kıllarının virüsün boğaza ulaşmasını yavaşlattığını bu nedenle bu bölgedeki kılların alınmamasının daha doğru olduğunu söyledi.

"BURUN KILLARI SÜZGEÇ GÖREVİ GÖRÜYOR"

Prof. Dr. Tekin salgına karşı burun kıllarının önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Koronavirüse baktığımızda vücudumuzun çeşitli savunma mekanizmaları enfeksiyon hastalıklarına karşı var. Bunlardan biri burundan nefes alırken, burun kılları süzgeç görevi görüyor. Dışardan aldığınız herhangi bir partikül, toz olabilir, bununla birlikte taşınmış virüs ve bakteri bunlar burunda bulunan kıllar tarafından süzgeç görevi görüyor. Bunun avantajı burun kılları tarafından tutulan virüs, boğaz kısmına geçmediği için hastalık oluşturma ihtimalide azaltıyor. Buradaki kılları çok fazla miktarda alıyorsanız, bu süzgeç görevini bir nevi azaltmış oluyorsunuz."

"SAKAL VE BIYIK MASKENİN İŞLEVİNİ YOK EDİYOR"

Sakal ve bıyığın da maskenin işlevini yok ettiğini kaydeden Tekin, bu nedenle kişinin virüsü daha hızlı kapabileceğini kaydetti.

Tekin, sakal ve bıyıklarını kesmeyenlerin sürekli sabunlu su ile yüzlerini yıkamaları gerektiğini vurgulayarak, bu kişilerin maskelerini de sürekli değiştirmeleri gerektiğini dile getirdi.