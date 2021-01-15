Bütçe açığıyla gündeme gelen SGK mal varlığını satışa çıkardı
Bu yıl 82 milyar açık vermesi beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taşınmazları satışa çıkarıldı. SGK, şubat ayında 324 milyon 592 bin 804 lira değerindeki taşınmazını satacak.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu SGK’yı batırmakla suçladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erdoğan’a yanıt vererek, Kılıçdaroğlu dönemindeki açığın 4,6 milyar lira olduğunu söyledi ve bu açığın AKP iktidarları döneminde 93 kat arttığını ileri sürdü. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe kitapçığına göre SGK’nın 2021 bütçesinde ise açık miktarı 82 milyar lirayı bulması bekleniyor.
SGK’nın hangi dönemde açığının daha yüksek olduğu tartışılırken, kurum taşınmazlarını satışa çıkaracağını duyurdu. SGK’nın 14 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında Ankara’da 11, Bursa’da 5, Diyarbakır’da 2, Bolu’da bir, Çorum’da 4, Denizli’de bir, Erzurum’da 2, İzmir’de bir, İstanbul’da 4, Rize, Konya, Samsun, Sinop ve Sakarya’da birer olmaz üzere toplamda 36 taşınmazın satışa çıkarıldığı belirtildi. Şubat ayında ihalesi yapılacak taşınmazların toplam tahmini bedeli 324 milyon 592 bin 804 lira.
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