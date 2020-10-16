Bütçe eylül ayında 29.7 milyar TL, ilk 9 ayda ise 140.6 milyar TL açık verdi

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Merkezi Yönetim bütçesi eylül ayında 29.7 milyar TL, ilk dokuz ayda 140.6 milyar TL, faiz dışı dengede ise 13.5 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim bütçe dengesinin eylül verilerini açıkladı. İlk 9 aylık bütçe gerçekleşmeleri özetle şöyle oldu:

- Eylülde bütçe giderleri 108.6 milyar TL, bütçe gelirleri 78.9 milyar TL ve bütçe açığı 29.7 milyar TL oldu. Geçen yılın eylül ayında açık 17.7 milyar TL’ydi. Faiz dışı bütçe giderleri 92.4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 13.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

MİLYARLAR FAİZE

- Ocak-eylül döneminde bütçe giderleri 870 milyar TL, bütçe gelirleri 729.4 milyar TL oldu. Bütçede 9 ayda geçen yıl 85.8 milyar TL olan açık, bu yıl 140.6 milyar TL’ye çıktı. Hükümet hedefi tutturamayacağını anlayınca yeni YEP’te bu yıl için öngörülen açık hedefini 239.1 milyar TL’ye revize etmişti.

- Bütçeden faiz giderleri eylülde 16.2 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 107.8 milyar liraya çıktı.

- Geçen yıl eylülde 52.6 milyar lira olan vergi gelirleri bu yıl 68.3 milyar liraya yükseldi. Yurttaşın sırtındaki ÖTV geçen yıla göre 15.4 milyar liradan 20.1 milyar liraya çıkarken, şirketlerin ödediği kurumlar vergisi 714 milyon liradan 416 milyon liraya indi.

- 9 aylık dönemde vergi gelirleri 578.7 milyar lira olarak gerçekleşti. ÖTV gelirleri 106.3 milyar liradan 142.8 milyar liraya çıktı. ÖTV, vergi gelirleri içerisinde yine ilk sırada yer aldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 ayda 3.1 milyarlık harcama ile ödeneğinin üzerine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 9 aylık harcaması da 38.9 milyar liraya ulaştı. Başlangıç ödeneği 29 milyar liraydı.

- SGK’nin görev zararı eylüde 5.8 milyar, ocak-eylül döneminde yaklaşık 73 milyar liraya ulaştı.

- Sosyal amaçlı transferler kapsamında nereye harcandığı belli olmayan “diğer sosyal amaçlı transferler” kaleminden 9 ayda yapılan transfer ise 17 milyar lirayı aştı.