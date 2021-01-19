Bütçeden ‘örtülü ödeneğe’, görev zararlarına ve kiralara milyarlarca lira gitti

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Yurttaş 3 kuruşun hesabını yaparken, iktidar harcamada salgın dinlemedi. Geçen yıl “örtülü ödenek”, görev zararları, hizmet alımları, kiralar için bütçeden milyarlarca lira çıktı. Salgın nedeniyle birçok etkinlik iptal edilmesine karşın temsil, tanıtma, ağırlama giderleri için bile 111 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı. Sürekli açık veren SGK’nin 90 milyar TL’nin üzerinde görev zararı oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılında bütçeden yapılan harcamalardan bazı detaylar şöyle:

‘BİLİNMEYEN’ ÜLKELERE YARDIM

- Mal ve hizmet alımları için bütçe başlangıç ödeneği 68.1 TL’ydi. Toplam harcama 83.9 milyar TL’ye ulaştı. Bu alımların büyük bir bölümünü de tüketime yönelik mal ve malzeme alımları oluşturdu. Tüketime yönelik alımlar için 32.6 milyar TL olan başlangıç ödeneği aşılarak 43.7 milyar TL harcama yapıldı.

- Yolluklar için 1.6 milyar TL’lik başlangıç ödeneğine karşın 2.1 milyar TL harcama gerçekleştirildi.

- Görev giderlerinde 2.1 milyar TL’lik başlangıç ödeneği aşılarak 5.7 milyar TL harcama yapıldı.

- Cari transferler için 489.1 milyar TL başlangıç ödeneği vardı. Bütçeden 538.4 milyar TL çıktı. Bunun 101.7 milyar TL’sini de görev zararları oluşturdu. Kamu teşebbüslerinin toplam görev zararları 2.1 milyar TL oldu. TMO’ya görev zararları kapsamında 650 milyon TL, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 29.6 milyon TL, Tarım ve Kredi Kooperatifleri’ne 11.2 milyon TL, TKİ’ye 1.2 milyar TL, Et ve Süt Kurumu’na 200 milyon TL aktarıldı.

- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerde 2.9 milyar TL olan başlangıç ödeneği aşılarak 3.8 milyar TL aktarma yapıldı. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara toplam 953.3 milyon TL verildi.

- Hanehalkına yapılan transferlerde 63.3 milyarlık başlangıç ödeğine karşın bütçeden 65.5 milyar TL çıktı. “Diğer” kaleminden yapılan sosyal amaçlı transferlerin toplamı da 22.9 milyar TL oldu.

BANKALARA TRANSFER

- Dış ülkelere yapılan transferler kapsamında adları belirtilmeyen “diğer ülkelere” 603.1 milyon TL yardım yapıldı.

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı açıklanmayan, bütçe giderleri içerisinde de “gizli hizmet giderleri” olarak gösterilen “örtülü ödenekten” geçen yıl toplam 2 milyar 6 milyon TL harcama yapıldı. “Örtülü ödenekten” 2019 yılında da toplam 2.1 milyar TL harcama gerçekleştirilmişti.

- Bütçeden “hizmet alımları” için geçen yıl 29.8 milyar TL çıktı. Müteahhitlik hizmetleri için 30.3 milyon TL ödendi.

- Devlet geçen yıl 1.5 milyar TL kira ödedi. Verilen sözlere karşın taşıt kiralamalarının önüne geçilemedi. Geçen yıl kiralanan taşıtlara 422.5 milyon TL ödendi.

- Ankara’da Eskişehir yolu üzerine taşınan bakanlık binalarının birçoğuna kira ödendiği biliniyor. Bütçeden geçen yıl hizmet binası kiralama giderlerine 438.4 milyon TL ödendi.

- Milletvekili tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için bütçeden 18.9 milyon TL harcama yapıldı.

- Toplam 101.7 milyar TL olan kamunun “görev zararları” içerisinde en büyük pay SGK’ye ait. Kurumun geçen yılki görev zararı toplamı 91.8 milyar TL’ye ulaştı. Toplam 238.6 milyar TL olan Hazine yardımları içerisinde de en büyük pay yine SGK’ye ait. SGK’ye geçen yıl toplam 154.1 milyar TL Hazine yardımı yapıldı.

- Mali kurumlara “görev zararı” kapsamında bütçeden aktarılan toplam kaynak 7.7 milyar TL oldu. Bu kapsamda Ziraat Bankası’na toplam 4.4 milyar TL, Halk Bankası’na da yaklaşık 3.1 milyar TL aktarma yapıldı.