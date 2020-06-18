Bütün emeklileri ilgilendiriyor! TÜED'den yeni talep

18 Haziran 2020 Perşembe, 08:14

TÜED Araştırma Merkezi'nin yayınladığı değerlendirme raporu, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzdelerine göre yapılan artışlarla, emekli aylıklarının reel olarak korunamadığını ortaya koydu.

GERÇEKÇİ BİR ARTIŞ SİSTEMİ GEREK

Açıklamada, “Emekli aylıklarına gerçekçi yeni bir artış sistemi getirilmeli, taban aylıklar ise asgari ücret seviyesine çekilmelidir” denildi.

Değerlendirmede, “TÜİK, enflasyon sepeti ve madde grupların hesaplamalara yansıma yüzdeleri hayatın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Döviz kurlarında ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi ile maliyet kaynaklı enflasyon yaşanması, 2020 yılının zor geçeceğinin de bir göstergesidir.”

FATURALAR ÖDENEMİYOR

Avrupa Birliği ülkelerinde genel enflasyon yanında “ücretliler geçinme endeksi” ile gerçekçi hesaplamalar yapıldığına dikkat çeken dernek, Türkiye'de de ücretliler geçinme endeksi oluşturularak bu bilimsel hesaplama yöntemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu miktarla bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Emekliler doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödemekte büyük zorluk çekiyor, sıklıkla ödeyemiyorlar.

TÜİK HESABI ÇARŞIYA UYMUYOR

TÜED Araştırma Merkezi şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK'in rakamları, çarşıdaki fiyat artışlarının çok altında. Örneğin; sarımsak, soğan ve patatesin piyasa fiyatı, TÜİK'in iki katına yakın. TÜİK'in harcama sepetinde temsil yüzdeleri de gerçekçi değil. Gerçekçi bir değerlendirmede gıdanın payı yüzde 23 değil 35, konutun payı yüzde 14 değil 25 olmalı.”